البورصات الأوروبية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات





تحولت البورصات الأوروبية للتراجع فى نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تزايد التوترات الجيوسياسية بين أكبر اقتصادين حول العالم.





وتراجع قطاعا النفط والغاز والبنوك بنحو 1.3 بالمائة و1.1 بالمائة على التوالي ليكونا أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية.





ويراقب المشاركين في السوق التطورات الأخير للحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تحركت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالأمس لتشديد القيود أكثر على شركة هواوي عبر حظر استخدامها للرقائق التي تصنعها شركات أجنبية من خلال الاعتماد على برامج أو تكنولوجيا أمريكية.





كما يراقب المستثمرون الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على "بايت دانس" وهي المالكة لتطبيق "تيك توك"، حيث وقع ترامب في الأسبوع الماضي على أمر تنفيذي يمنح الشركة الصينية 90 يوماً للتخلص من أعمال تطبيق الفيديوهات القصيرة في واشنطن.





فيما ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ مايو لعام 2018.





وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 367.18 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بأكثر من 0.8 بالمائة إلى 6076.6 نقطة.





في حين انخفص المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.3 بالمائة عند 12881.7 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.7 بالمائة إلى 4938.06 نقطة.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 1.1922 دولار.