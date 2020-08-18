مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين عقب انفجار في سوريا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في محافظة دير الزور السورية.

وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذه عملية إنسانية.

كما ذكرت أنه تم إجلاء الضابط المصاب من المكان لتقديم المساعدة الطبية له، غير أنه توفي متأثرا بجروحه.

وقالت إن العسكري القتيل كان مستشارا عسكريا كبيرا برتبة لواء، وتم تقديمه لمنحه وساما بعد الوفاة.

وتعهدت الوزارة بتقديم كل المساعدة اللازمة لعائلة القتيل

أخبار تهمك

برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ أقل من ساعتين

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ أقل من ساعة

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عرض صربي يُقرب مدافع الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرار حاسم من الزمالك بشأن بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ 43 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

06:30 م

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

02:57 م

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية