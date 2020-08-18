بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسي بمناسبة السنة الهجرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
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هنأ الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

وجاء نص برقية التهنئة كالآتي:


باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد رأس السنة الهجرية.

وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.

حفظ الله مصر وشعبها.

وفي سياق آخر، بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية برقية شكر للأب بولس ساتي المدبر البطريركي ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر.

وجاء نص البرقية كالآتي:

تلقيت بمزيد من الشكر تهنئتكم المقدرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعرب لكم عن امتناني لما ابديتموه من مشاعر طيبة وأمنيات صادقة متمنيًا لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة ولمصرنا الغالية المزيد من التنمية والتقدم والرخاء؛ مع أطيب تمنياتي".

كانت الكنيسة الكلدانية للكاثوليك في مصر إحتفلت، السبت، بعيد انتقال القديسة العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد.

يأتي ذلك الاحتفال في كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بالقاهرة وبنسبة حضور شعبي بنسبة حضور 25%.

وترأس الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي لطائفة الكلدان الكاثوليك في مصر، قداس عيد نياحة القديسة العذراء مريم.

وفي سياق منفصل، إفتتحت كنيسة عذراء السجود للأقباط الكاثوليك بشارع أحمد حلمي، نهضة السيدة العذراء استعدادًا لعيد انتقال القديسة العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك تحت رعاية وحضور الأب جورج جميل راعي الكنيسة.

شارك في فعاليات النهضة شعب الرعية، وألقي الكلمة الروحية الأب عماد اللعازري، كما تم افتتاح معرض المشغولات بالكنيسة.

ومن ناحية أخرى، نظم مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي للأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، مسابقة روحية لكنائس إيبارشية الإسماعيلية، وذلك تحت إشراف الأب أندراوس فوزي مسئول المكتب.

جاء ذلك تحت إشراف الأنبا دانيال لطفي، مُطران إيبارشية الإسماعيلية مدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ورعاية الأنبا مكاريوس توفيق، المُطران الشرفي للإيبارشية،

وقام المكتب بتحضير دراسة ومسابقة في إنجيل القديس متي البشير لكافة المراحل السنية، حيث تم تكليف أمناء الخدمة بالكنائس بالإيبارشية بالتواصل مع المخدومين في كافة المراحل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم توزيع الجوائز على كافة الرعايا التي شاركت في المسابقة الكتابية.

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