ضبط بنزينة مخالفة داخل منزل وتغيب موظفين ببني سويف

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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واصلت لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية، ومواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.

حيث قامت اللجنة اليوم بحملة متابعة وتفتيش بالوحدة المحلية لقرية بهبشين، وذلك برئاسة الأستاذ محمد جبر معاون محافظ بني سويف، فقد تم ضبط أعمال بناء مخالف وتعديات ومباني خارج خط التنظيم تستخدم كحظيرة للماشية، حيث تم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.

وتم تحرير المحاضر بنزينه مخالفة داخل منزل مخالف، وتحرير محاضر لعدد من المقاهي غير مرخصة، والتي خالفت قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتم التشديد على مسئولي الوحدة المحلية بالمتابعة اليومية لتلك المقاهي لضمان الالتزام التام بقرارات الدولة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وقامت اللجنة بالمرور على الوحدات الخدمية بالقرية، حيث تبين تغيب عدد من العاملين بدون سبب قانونى، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بعد التحقيق معهم، وتم توجيه مسئولي الوحدة المحلية بالمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.

ومن جانبه شدد محافظ بني سويف "بعد مناقشة تقرير اللجنة الميداني" على ضرورة تكثيف الحملات والجولات الميدانية المفاجئة، لضمان تحقيق الانضباط في مستوى الخدمات، ومواجهة كافة صور المخالفات التي تضر بمصالح المواطنين، مطالبا بتقرير شهري شامل لنتيجة عمل اللجنة وانعكاسها الايجابي على مستوى الخدمات والمرافق بالقرى لتقييم المنظومة ودعم جهودها.

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