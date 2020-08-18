عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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وصل منذ دقائق المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني السابق لمنتخب الطواحين، إلى مدينة برشلونة من أجل القيادة الفنية للبلوغرانا.

وأعلن النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي عن إقالة كيكي سيتين، وتولية كومان مدير فني للفريق على هامش التغييرات التي يجرها النادي عقب الهزيمه القاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة رسمياً عن التعاقد مع كومان في الثامنة مساء اليوم في مؤتمر صحفي .

يذكر أن بارتوميو قد أعلن عن إقالة أريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، وتعيين رامون بلانيس، بدلًا منه .

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