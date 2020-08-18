"الاستثمار": الدولة لديها إرادة جادة لحل تحديات المستثمرين





أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة لديها إرادة جادة وحقيقية لحل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في كل القطاعات، مشيرا إلى أن برنامج الزيارة الذي يقوم به للمحافظات هدفه بحث مشكلات المستثمرين والعمل على سرعة حلها لخلق مناخ حقيقي جاذب للاستثمار، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بمختلف المحافظات، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار.





جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبد الوهاب، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والذي تم خلاله بحث التعاون المشترك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة منها، وكذلك سبل حل مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين ومشروعاتهم بالمحافظة. وفي سياق متصل، عقد المستشار محمد عبد الوهاب، اجتماعا مع عدد من المستثمرين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة المعنيين بملف الاستثمار، وممثلي مستثمري المنطقة الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم.





وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أن هيئة الاستثمار تبذل كل الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وحريصة كل الحرص على التواصل مع المستثمرين والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم وسرعة حلها. وتابع قائلا: "سنعمل جاهدين على التعاون مع محافظة المنوفية على كل المستويات للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة ودعم الأفكار الاستثمارية الواعدة وكذلك الخطط التوسعية للشركات". وفي السياق ذاته قام المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجولة تفقدية للمنطقة الحرة بشبين الكوم، وذلك على هامش زيارته لمحافظة المنوفية لبحث أوضاع المستثمرين بها.





وشهدت الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، زيارة عدد من المشروعات العاملة بالمنطقة الحرة .





ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإزالة أي تحديات تعوق أنشطة وخطط توسع هذه المشروعات وكذلك مختلف المشروعات والكيانات العاملة بالمنطقة الحرة، كما اطمأن على استمرار العمل وفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين بالمنطقة والمشروعات العاملة داخلها.