أحمد السبكي يعلن موعد عرض "توأم روحي" بالسينمات

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أعلن أحمد السبكي عن موعد عرض فيلم "توأم روحي" في السينمات وذلك من خلال مشاركته البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "السبكي" تعليقا قائلا: "سيتم عرض فيلم " توأم روحي " للجمهور في جميع سينمات مولات مصر بدءا من اليوم بدايه من حفل الساعه ال ٧ مساءا مستنينكم ونتمني ان ينال الفيلم اعجابكم جميعا".



فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.







