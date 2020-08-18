حكاية أغنية.. "دنجي دنجي" أشهر الأغاني عن الوحدة بين مصر والسودان.. وكانت بداية التعارف بين بديع خيري وسيد درويش

Advertisements



حكاية أغنية اليوم عن " دنجي دنجي" لمجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي هو الفنان الكبير سيد درويش.



بدأت الحكاية عندما جاء سيد درويش، من الإسكندرية ليشارك بوضع موسيقى وأغاني مسرحية "فيروز شاه" بمسرح جورج أبيض، وبعد نجاح المسرحية أراد بديع خيري، أن يتعرف عليه وذهب لتعريفه بنفسه، وبمجرد أن قال اسمه أخذه "درويش" بالحضن، وقال له "أنا لحنتلك حاجة كانت منشورة في جريدة السيف الإسبوعية وعجبتني".



أسمعه سيد درويش أغنية "دنجي دنجي" بعدما لحنها فأعجبته كثيرًا، ومن هنا ترسخت علاقته به واقترح عليه بديع خيري، أن يعمل معهم في مسرح الريحاني، وبالفعل انضم لهم عام 1918 وعملا معًا فترة ثورة 1919.



كتب كلماتها بديع خيري، قبل ثورة 1919، وغناها موسيقار الشعب الشيخ سيد درويش، وعلى مدار أجيال ظل العديد من المطربين يرددونها ومنهم إيمان البحر درويش وفرقة بلاك تيما وفرقة أيامنا الحلوة.



هذه الأغنية الخالدة كتبت في أحداث سياسية كان سيترتب عليها الفصل بين مصر والسودان اللذان كانا دولة واحدة، وذلك قبل ثورة 1919.