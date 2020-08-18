شاهد.. ياسمين صبري تشعل "إنستجرام" بجلسة رياضية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:32 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مي مرسي
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، فيديو من أحدث جلسات تصوير لها أثناء ممارستها الرياضة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري داخل منزلها بملابس الرياضة، وأظهرت مهاراتها في ممارسة بعض رياضات الجيم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي وحقق المسلسل نجاحا كبليرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية لعام 2020.

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