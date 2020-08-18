"ترامب": إدارة أوباما وبايدن الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم: "إدارة أوباما وبايدن كانت الأكثر فسادا في تاريخ البلاد، أقصد أنه تم ضبطهما وهما يتجسسان على حملتي، وهي أكبر فضيحة سياسية في تاريخ بلادنا. وهذا ما يسمى بالخيانة، بل وأكثر من ذلك"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم: "إدارة أوباما وبايدن كانت الأكثر فسادا في تاريخ البلاد، أقصد أنه تم ضبطهما وهما يتجسسان على حملتي، وهي أكبر فضيحة سياسية في تاريخ بلادنا. وهذا ما يسمى بالخيانة، بل وأكثر من ذلك"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".