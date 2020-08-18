"ترامب": إدارة أوباما وبايدن الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
الفجر
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن (خلال فترة 2009-2017)، كانت الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم: "إدارة أوباما وبايدن كانت الأكثر فسادا في تاريخ البلاد، أقصد أنه تم ضبطهما وهما يتجسسان على حملتي، وهي أكبر فضيحة سياسية في تاريخ بلادنا. وهذا ما يسمى بالخيانة، بل وأكثر من ذلك"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

بهذا الشكل، علق ترامب على كلمة ميشيل زوجة بارك أوباما، التي قالت في مؤتمر الحزب الديمقراطي إن بايدن، الذي يترشح لانتخابات الرئاسة الديمقراطية، سيكون قادرا على إخراج الولايات المتحدة من الأزمة. وقالت ميشيل أوباما: "دونالد ترامب رئيس سيء لبلدنا. كان لديه ما يكفي من الوقت لإثبات قدرته على القيام بهذه المهمة لكن من الواضح أنها صعبة للغاية بالنسبة له".

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