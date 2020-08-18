زراعة الفيوم تختتم الدورة التدريبية عن الاستخدام الصحيح لمبيدات الحشائش

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة الفيوم، أنه تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت إدارة المكافحة بالمديرية بتعاون مع المعمل المركزى لبحوث الحشائش تحت إشراف لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة بتنظيم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان مكافحة الحشائش والاستخدام الأمن لمبيدات الحشائش بمقر الإدارة الزراعية بمركز الفيوم.





شملت الدورة عدة محاضرات حول بداية من التأثير الضار الحشائش، وطرق مكافحتها واهم المبيدات الآمنة المستخدمة في القضاء على حشائش المحاصيل الحقلية المختلفة إلى الاتجاهات الحديثة فى معاملات ما بعد الحصاد وكيفية الاستخدام الامن للمطهرات الفطرية ومبيدات آلافات.





شارك ختام التدريب الدكتور عادل احمد عمران، وكيل المعمل المركزي لبحوث الحشائش للإرشاد والتدريب والدكتور سامح عبده، مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم والدكتورة ولاء فتحي، مدير اداره التجارة بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم والمهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، والمهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالمديرية، والمهندس ربيع محفوظ، والمهندس جمال شعبان، والمهندس حسن حمدى، إدارة المكافحة بالمديرية بحضور مهندسي الارشاد والمكافحة، ومسئولي الحشائش بالمديرية والإدارات الزراعية وعدد 15 مزارع من المراكز.





حاضر اليوم الاخير للدورة التدريبية الدكتور ابراهيم السيد سليمان، وكيل المعمل المركزي لبحوث الحشائش تناولت المحاضرة الطرق المختلفة لمكافحة الحشائش- شروط المبيد المثالي- أنواع مبيدات الحشائش المعمرة وعريضة وضيقة الأوراق - الاحتياطات الخاصة بعملية الرش - تحذيرات استخدام خلائط المبيدات.





وفى نهاية الدورة توجه وكيل الوزاره بالشكر والتقدير للقائمين على التدريب وإلى فريق العمل بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش للإرشاد والتدريب على التعاون المثمر مع مديرية الزراعة بالفيوم وأكد أنه سوف يتم عقد هذه الدورات مرة أخرى.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



