"ترامب": أنا اتفق مع "أردوغان" وهو يصغي ويستمع إلي

وتابع ترامب: "لماذا علي أن أتحث معه، فقال (رئيس الدولة الذي لم يذكره) لأنك أنت الوحيد الذي سيستمع إليه ويصغي له... إنه لا يستمع إلينا.. أنت أنت الوحيد.. فقلت له: هل هذا بسبب الولايات المتحدة؟ فأجاب لا، هذا بسببك. هذا بسبب شخصيتك. أنت الوحيد الذي سيستمع إليه"، وتابع ترامب. "أنا لا أحب أن أقول هذا علنا، لكن هذا صحيح. أنا أتفق معه وهو يستمع".