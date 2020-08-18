"ترامب": أنا اتفق مع "أردوغان" وهو يصغي ويستمع إلي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه الوحيد الذي يصغي له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وليس بسبب الولايات المتحدة وإنما "بسبب شخصيته".

وأضاف ترامب خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "لقد اتصل بي رئيس دولة الأسبوع الماضي، وقال لي هل يمكنك الاتصال بأردوغان؟"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وتابع ترامب: "لماذا علي أن أتحث معه، فقال (رئيس الدولة الذي لم يذكره) لأنك أنت الوحيد الذي سيستمع إليه ويصغي له... إنه لا يستمع إلينا.. أنت أنت الوحيد.. فقلت له: هل هذا بسبب الولايات المتحدة؟ فأجاب لا، هذا بسببك. هذا بسبب شخصيتك. أنت الوحيد الذي سيستمع إليه"، وتابع ترامب. "أنا لا أحب أن أقول هذا علنا، لكن هذا صحيح. أنا أتفق معه وهو يستمع".

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