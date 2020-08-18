"ريابكوف": المفاوضات بين موسكو وواشنطن في فيينا كانت مكثفة وحيوية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن المفاوضات التي جرت في فيينا بين روسيا والولايات المتحدة، كانت مكثفة وحيوية.

ووفقا له، فقد تكثف الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، حول الاستقرار الاستراتيجي منذ 22 يونيو.

وفي ذات الوقت، قال ريابكوف إنه لم يشاهد أي تحولات في موقف الولايات المتحدة، تجاه تمديد معاهدة" ستارت 3". وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بمشاركة الصين في محادثات الاستقرار الاستراتيجي.

ونوه بأنه، لم يتم تحديد المواعيد الجديدة لاجتماعات الخبراء الروس والأمريكيين، بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأشار ريابكوف إلى أن الموقف الروسي، من ضرورة مشاركة فرنسا وبريطانيا، في مفاوضات الاستقرار الاستراتيجي، لم يتغير. وقال، إن روسيا تأسف للإشارات الصادرة عن الولايات المتحدة، بشأن تأجيل القمة الافتراضية الخاصة بإيران.

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