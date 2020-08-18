مقاتلات ألمانية وإسرائيلية تحلق فوق موقع هجوم أولمبياد ميونيخ لعام 1972

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
رويترز
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حلقت طائرات مقاتلة ألمانية وإسرائيلية في تشكيل فوق مكان الهجوم الذي وقع في عام 1972 ضد رياضيين إسرائيليين في أولمبياد ميونيخ وذلك في أول تدريب مشترك في ألمانيا.

وفي إطار مناورات "الأجنحة الزرقاء 2020" حل طيارون ألمان وإسرائيليون فوق قاعدة فيورستنفيلدبروك الجوية بالقرب من ميونيخ في ذكرى الهجوم الذي أسفر عن مقتل 11 إسرائيليا وشرطي ألماني وخمسة مسلحين فلسطينيين.

ودار اشتباك بالرصاص في القاعدة الجوية بعد أن احتجز فلسطينيون من منظمة "أيلول الأسود" أعضاء الفريق الأولمبي الإسرائيلي رهائن في القرية الرياضية ضعيفة الحراسة في الخامس من سبتمبر عام 1972.

كما ستحلق الطائرات اليوم فوق موقع معسكر داخاو للاعتقال الذي شهد اعتقال نحو مئتي ألف شخص من بينهم كثير من اليهود.

وأقيم المعسكر في عام 1933 ليكون نموذجا لمعسكرات الاعتقال الأخرى.

وسوف يشارك مسؤولون كبار من بينهم قريب لواحد ممن نجوا من معسكر الاعتقال ووزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور في احتفال يقام هناك.

ومنذ عام 1945، تشعر ألمانيا بمسؤولية خاصة تجاه إسرائيل والمناورات المشتركة هي المرة الأولى التي تتدرب فيها طائرات مقاتلة إسرائيلية في ألمانيا.

وقال رئيس أركان القوات الجوية الألمانية إنغو جيرهارتس إن البرنامج التدريبي مؤشر على الصداقة، ونقلت قناة "بي آر 24" عنه قوله "إن أكثر الفصول قتامة في التاريخ الألماني فرضت على بلاده واجب التصدي لمعاداة السامية اليوم".

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