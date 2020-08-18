عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفه أبيدال

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تولية رامون بلانيس، خلفًا لاريك أبيدال المُقال من برشلونة مؤخرًا ، على هامش الثورة التي يقودها بارتوميو لاحداث تغييرات جذرية في الفريق عقب السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.

وأعلن النادي الإسباني عبر الموقع الرسمي عن تولية نائب ابيدال في منصب المستشار الفني بشكل مؤقت قبل التعاقد مع مستشار فني جديد الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "  موندو ديبورتيفو " بأن إقالة أبيدال تتسبب الآن في فراغ داخل المناصب في الفريق حيث أصبح النادي الآن بدون نائب رئيس وبدون مدير رياضي وبدون سكرتير فني، لذلك عمل بارتوميو علي سد الفجوة مؤقتًا.

وكان بارتوميو قد أعلن عن إقالة كيكي سيتين من منصبه، والاتفاق مع رونالد كومان علي الولاية الفنية للفريق الفتره المقبله.

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