قرار حاسم من الزمالك بشأن بن شرقي

حسم مسؤولي نادي الزمالك، مصير المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بداية من الموسم الجديد.





وتمسكت إدارة نادي الزمالك، ببقاء بن شرقي داخل صفوف الأبيض، مؤكده رفضها لجميع العروض الراغبة بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويمتلك بن شرقي عروضا من أندية اليونانية وتركية وفرنسية، لضمه كما تتكتم القلعة البيضاء على عروض أخرى لرغبة النادي في استمرار اللاعب.





كما رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، رحيل بن شرقي، معتبره أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل الأبيض.





يذكر أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أجروا المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، وذلك قبل قبل خوض المباريات بالدوري المصري الممتاز.





وسيكون الزمالك على موعد مع مباراة نارية أمام فريق إف سي مصر، غدا الثلاثاء، في إطار الجولة العشرين من الدوري الممتاز.





ويتواجد الزمالك في المركز الثانى من جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة، خلف غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 56 نقطة، فيما يأتي فريق مصر في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.