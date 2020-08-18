الرئيس اللبناني يعلق على قرار المحكمة الدولية بخصوص اغتيال الحريري

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، في أعقاب صدور قرار المحكمة باغتيال رفيق الحريري، عن أمله بأن "تتحقق العدالة في كل الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها بقلوب اللبنانيين مكانة كبيرة".

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، في أعقاب صدور قرار المحكمة باغتيال رفيق الحريري، عن أمله بأن "تتحقق العدالة في كل الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها بقلوب اللبنانيين مكانة كبيرة".