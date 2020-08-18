الرئيس اللبناني يعلق على قرار المحكمة الدولية بخصوص اغتيال الحريري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:25 م
الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
الفجر
Advertisements
أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، في أعقاب صدور قرار المحكمة باغتيال رفيق الحريري، عن أمله بأن "تتحقق العدالة في كل الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها بقلوب اللبنانيين مكانة كبيرة".

ونشرت الرئاسة اللبنانية سلسلة من التغريدات عقب صدور قرار المحكمة الدولية، وجاء فيها "ليكن الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتظافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف إلى إثارة الفتنة، لاسيما وأن من أبرز أقوال الشهيد ان لا احد أكبر من بلده"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأوضح عون أن تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطالت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وأكدت المحكمة براءة ثلاثة من المتهمين (صبرا وعنيسي ومرعي)، ووجدت المحكمة أن المتهم عياش مذنب بصفته شريكا في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميشال عون رفيق الحريري المحكمة الخاصة بلبنان الرئيس اللبناني الحريري

أخبار تهمك

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان

منذ أقل من ساعتين

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 7 ساعات

لمنع الأمراض المعدية.. إجراءات صحية مع بدء الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

يعتمد على 4-3-3.. كيف سيكون تكتيك وتشكيل برشلونة مع رونالد كومان؟

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

ميدو: أمير توفيق أخطأ في إعلان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

منذ ساعة

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ 42 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

محاكمة اغتيال الحريري تدخل مراحلها النهائية

انطلاق المرحلة الثالثة من محاكمة قتلة الحريري

عاجل ـــ السعودية | سفير المملكة لدى أمريكا يُطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاغتيالات السياسية

إطلاق اسم متهم باغتيال رفيق الحريري على شارع في بيروت

بدء جلسات النطق بالحكم بقضية اغتيال الحريري

المحكمة الخاصة بلبنان: المتهمون في اغتيال الحريري ينتمون لحزب الله

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 م

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

05:00 م

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

02:57 م

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

10:34 ص

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية