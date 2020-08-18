بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لمتضررى السيول بالسودان





قامت جمهورية مصر العربية بإرسال شحنة مساعدات طبية لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامُن مصر مع الشعب السودانى الشقيق.





أقلعت طائرة عسكرية على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى المتضرر من السيول التى إجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.



