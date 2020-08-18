بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لمتضررى السيول بالسودان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:26 م
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
كريم وزيري
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قامت جمهورية مصر العربية بإرسال شحنة مساعدات طبية لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامُن مصر مع الشعب السودانى الشقيق.

أقلعت طائرة عسكرية على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى المتضرر من السيول التى إجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة. 

وأعرب الجانب السودانى عن خالص تقديره وإمتنانه لجهود القيادة السياسية المصرية، موجهًا التحية للشعب المصرى حكومةً وشعبًا، يأتى ذلك إنطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.

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