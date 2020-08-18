الأنبا رافائيل يكشف عن مكان العذراء مريم في السماء

علق الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، على سؤال "أين المكان التي ذهبت القديسة العذراء مريم إلى السماء؟" قائلًا: إن جميع القديسين الذين رحلوا عن عالمنا وذهبوا إلى الفردوس في السماء؛ وذلك من ضمنهم القديسة العذراء، موضحًا أن السيد المسيح هو الشخص الوحيد الذي ذهب إلى قدس الأقداس في السماء.

وكشف "رفائيل" في برنامج "هانا اتي سريعًا" المذاع على فضائية مي سات؛ القناة الناطقة الرسمية باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المؤمنين يذهبون إلى قدس الأقداس مع القديسة العذراء مريم في يوم القيامة، ولكن جميع القديسين والشهداء موجدين حاليًا في الفردوس.

وكشف "رفائيل" في برنامج "هانا اتي سريعًا" المذاع على فضائية مي سات؛ القناة الناطقة الرسمية باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المؤمنين يذهبون إلى قدس الأقداس مع القديسة العذراء مريم في يوم القيامة، ولكن جميع القديسين والشهداء موجدين حاليًا في الفردوس.





وفي ناحية أخرى، تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذي بدأ الأربعاء الماضي، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.





وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضة وقداسات روحية بدون حضور شعبي طيلة فترة صوم العذراء التي تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس الأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم في درنكة.





وبحسب كتاب الكنيسة التاريخي (السنكسار)، يبدأ الأقباط صوم العذراء في ١ حتى ١٥ مسرى من كل عام قبطي علي أن يكون اليوم التالي هو عيدًا لتذكار نياحة (رحيل) القديسة العذراء مريم.





وصوم السيدة العذراء هذا صامه الآباء الرسل أنفسهم عندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند؛ فقد سائلهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت.





فقال لهم "أريد أن أرى أين دفنتموها!" وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك؛ فابتدأ يحكى لهم انه راءى الجسد صاعدًا إلى السماء.





ويكرس عدد كبير من محبي العذراء مريم أسبوعًا إضافيًا لصومها السنوي بشهر أغسطس، كنوع من النذور في حب مريم، وكثيرون يخصصون طقوسا خاصةً في صوم السيدة العذراء مريم، تختلف عن باقي صوم الأقباط طوال العام نظرًا لمحبتهم الكبيرة لها.





ويركز كل من ينذر بهذا الأمر بصوم فترة الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع حسب نذره بتناول العيش والملح طوال فترة الصوم مع شرب الماء فقط، كنوع من الزهد الذي يكرسه لصوم السيدة العذراء مريم، حيث تنتشر هذه النذور في محافظات الصعيد بين الأقباط.





وصوم السيدة العذراء يحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين اقباط ومسلمين، ويعتبر تكريمًا للعذراء مريم التي اكتسبت مكانة كبيرة في جميع الطوائف وجميع الأديان السماوية.





وفي ظل فيروس كورونا، تعتذر جميع الأديرة والكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم استقبال الزائرين للاحتفاء بها هذا العام خلال فترة الصوم التي تستغرق الـ 15 يومًا.





ويعرف هذا الصوم عند الأقباط الأرثوذكس، بالامتناع عن أكل اللحوم وعن منتجات (الألبان والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.



