"عرب سات" توقع عقد تصنيع أول اقمار جيلها السابع

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:46 م
المهندس خالد بن أحمد بالخيور
المهندس خالد بن أحمد بالخيور
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وقعت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)  مع شركة ايرباص للدفاع والفضاء عقدا لتصنيع القمر  بدر - 8 والذي يعد أول أقمار الجيل السابع لعرب سات والمتوقع إطلاقة فى بداية عام 2023. 

وتعتمد أقمار الجيل السابع على أحدث تقنيات الأقمار الصناعية  من حيث التصنيع وقدرة وكفاءة الأداء ومرونة التغطية، حيث سيتم بناء القمر باستخدام منصة ايرباص الجديدة (Eurostar Neo) والتي تم تصميمها حديثاً لأقمار البث التلفزيونى و الاتصالات ذات المدار الثابت ، مما يعد نقلة نوعية فى مجال تصنيع الاقمار الصناعية بزيادة قدرات حمولة البث  مع كفاءة في استخدام الطاقة وأنظمة التحكم الحراري ، و باستخدام أنظمة الدفع الكهربائية مما يطيل عمر القمر التشغيلي، كما تقلل من فترة  تصنيع القمر بشكل كبير.

كما يتضمن القمر بدر- 8  تقنية جديدة خاصة بالإتصالات الضوئية ، حيث يحتوي القمر على حمولة مضافة تستخدم من قبل شركة ايرباص لدراسة تأثير العوامل الجوية على اشعاع ضوئي (اشعة الليزر) يرسل من الأرض الى القمر الصناعى، حيث من المتوقع ان تمثل الأشعة الضوئية نقلة نوعية في صناعة الأقمار المستقبلية ،  وسيغطي القمر الجديد بدر - 8   اول اقمار الجيل السابع منطقة الشرق الأوسط وأجزاء كبيرة من اوروبا وافريقيا وآسيا.


وقال المهندس  خالد بن أحمد بالخيور  الرئيس التنفيذي لعرب سات: " أن  بدر8-  سينضم إلى مجموعة أقمار  (بدر) في الموقع المداري الحصري لعرب سات 26 درجة شرقاً ، وسيحمل بدر-8 سعات فضائية هائلة للبث التلفزيوني والاتصالات الفضائية وخدمات تبادل المعلومات على الحزم الترددية (ku - C) و ستكون تعزيزاً للسعات الفضائية على اسطول أقمار عرب سات وضمانا لإستمرارية وتطوير خدماتها للسنوات القادمة. مما يعزز من دور عرب سات  الريادي بمنطقة الشرق الأوسط  لخدمات البث التلفزيوني والاتصالات الفضائية . وستصل استثمارات عرب سات بعد إطلاق بدر 8 الى قرابة ال 300 مليون دلار شاملة الإطلاق والتامين والقطاع الأرضي"

وقال جان مارك نصر ، رئيس قطاع الفضاء بإيرباص: “إن هذا العقد الهام مع عرب سات له أهمية خاصة بالنسبة لشركة إيرباص للدفاع والفضاء. إنه أول قمر صناعي من الجيل السابع لعرب سات وأول قمر صناعي من فئة يوروستار نيو نقوم ببنائه لعرب سات بعد ستة أقمار صناعية سابقة من يوروستار. حيث يحتوى بدر-8 على أفضل ما لدينا من خبرات وتقنيات ، بما في ذلك حمولة اتصالات ضوئية مبتكرة حديثه. وهذا يعزز شراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع المنظمة العربية للاتصالات الفضائية ، التي تعمل على ربط المجتمعات من خلال  اقمارها  الصناعية عبر الشرق الأوسط والعالم لأكثر من 40 عامًا "

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