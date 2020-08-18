اتفاق قطري تركي على زيادة رواتب المرتزقة المقاتلين في ليبيا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر
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كشفت مصادر أن المباحثات التي جرت بين وزير الدفاع التركي ونظيره القطري في ليبيا أسفرت عن اتفاق ثلاثي لزيادة الدعم العسكري لحكومة طرابلس.

وقالت المصادر: "يُعتقد أنه بناءً على طلب وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية، صلاحالدين النمروش، تم الاتفاق على دفع زيادة بنسبة 30٪ في رواتب المقاتلين السوريين المرسلين من تركيا".

وقال مراقبون، إن سبب طلب النمروش السيطرة على غضب المرتزقة السوريين، قبل أن يتحول الأمر إلى تمرد واسع النطاق ويرفضون القتال.

وقد صل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار ونظيره القطري، خالد العطية، يوم الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

استقبل رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وزراء الدفاع والوفود المرافقة لهم ونائبه أحمد معيتيق ووكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش.

وتطرق الاجتماع بين "السراج" ووزراء الدفاع إلى مجالات التعاون العسكري والأمني​​، وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لحكومة الوفاق الوطني.

لكن وراء الكواليس كشفت مصادر لـ"ليبيا ريفيو"، عن طلب حكومة الوفاق الوطني تعزيز الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا وقطر لقواتها الأمنية.

يأتي ذلك وسط اضطرابات أخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بعدم دفع أنقرة الأموال لهؤلاء المقاتلين.

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