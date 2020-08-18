الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:19 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا
شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتصل نسب الرطوبة لـ 80%.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، وتصل نسب الرطوبة لـ 87 %.

طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس
تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمي 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 33 درجة والصغرى 19 درجة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من التحسن اليوم وغدا، ولكنه اعتبارا من يوم الخميس ستعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة الرطوبة مرتفعة في شهر أغسطس، منوها بأن السواحل الشمالية تعتبر الجو الأفضل حيث رغم ارتفاع نسبة الرطوبة عليها إلا أن درجة الحرارة منخفضة بها، مما يجعل المناخ بها ممتع.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن البحر الأحمر أكثر هدوءا من البحر المتوسط، بينما هناك ارتفاع في الأموار في منطقة خليج السويس، ولكنه ليس مؤثر بدرجة كبيرة، لافتا إلى أنه اعتبارا من نهاية شهر أغسطس ستشهد درجات الحرارة الصغرى تحسن واضح.
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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طقس درجات الحرارة العظمى الصغرى الاربعاء الأرصاد

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