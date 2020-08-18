الهلال يستضيف الأهلي للاقتراب من اللقب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
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يسعى الهلال لمواصلة تميزه خارج أرضه، والاقتراب أكثر من اللقب، عندما يحل ضيفاً على الأهلي، بعد غد الخميس، في قمة الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يحتاج الهلال إلى 6 نقاط في مبارياته الخمس المتبقية، لحسم اللقب كونه يتصدر برصيد 60 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر بطل الموسم الماضي، وهو يملك فرصة التتويج باللقب، في حال فوزه على مضيفه، وخسارة النصر أمام مضيفه التعاون في اليوم ذاته.

ونجح الهلال في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم خارج ملعبه في 13 مباراة، إذ تمكن من الفوز في 9، وتعادل 4 مرات.

ويستعيد الهلال خدمات لاعبه محمد البريك، بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة ضد العدالة (4-0) بداعي الإصابة، فيما سيخضع نواف العابد لفحوصات طبية إضافية، لتحديد مدى إمكانية مشاركته في اللقاء من عدمه، إذ يعاني من كدمة في مفصل القدم.

وسيغيب الثنائي سلمان الفرج، والبرازيلي كارلوس إدواردو عن الكلاسيكو، بداعي الإصابة.

في المقابل يتطلع الأهلي لاستعادة توازنه بعد الخسارة التي مني بها في الجولة الماضية أمام الفيصلي 0-2.

ويعاني الأهلي الثالث (43 نقطة) من عدة غيابات في صفوفه، أبرزها الجزائري يوسف بلايلي، ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، والبرازيلي جوزيف دي سوزا، ونوح الموسى، وحسين المقهوي، فيما يحوم الشك حول مشاركة الألماني ماركو مارين، وسعيد المولّد، وحارس المرمى محمد العويس، والمهاجم السوري عمر السومة، بعد تغيبهما عن الفريق في اليومين الماضيين.

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