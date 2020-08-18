محمد النني يثير التكهنات حول فريقه الجديد

اثار الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الانجليزي شائعات كبيرة حول وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية





وتواجد النني في مدينة اسطنبول في الساعات الماضية ليفتح باب التكهنات حول اقترابه من التعاقد مع فريق جالطة سراي التركي بداية من الموسم الجديد.





وانتشرت العديد من الصور للنجم محمد النني مع وكيل أعماله وعدد من وسطاء الكرة الذين يعرضون خدماتهم على اللاعب الدولي المصري.