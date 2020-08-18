محمد النني يثير التكهنات حول فريقه الجديد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
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اثار الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الانجليزي شائعات كبيرة حول وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وتواجد النني في مدينة اسطنبول في الساعات الماضية ليفتح باب التكهنات حول اقترابه من التعاقد مع فريق جالطة سراي التركي بداية من الموسم الجديد.

وانتشرت العديد من الصور للنجم محمد النني مع وكيل أعماله وعدد من وسطاء الكرة الذين يعرضون خدماتهم على اللاعب الدولي المصري.

وخاض النني الموسم الحالى، معارا لصفوف فريق بشكتاش التركي، وخاض معه 36 مباراة فى جميع المسابقات، سجل هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة.  

وكان فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراى، أعطى الضوء الأخضر، لإدارة ناديه من أجل الدخول فى مفاوضات مع أرسنال للتعاقد مع النني.

محمد النني (3)

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