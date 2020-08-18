نجم مانشستر سيتي يسخر من جماهير ليفربول

سخر البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي من بعض مشجعي فريق ليفربول الذين كانوا يسخرون منه ومن فريقه عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أوليمبيك ليون الفرنسي.





ونشر سيلفا تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قال فيها:"إلى جميع مشجعي ليفربول الذين ليس لديهم أي شيء آخر يفعلونه سوى الو صول إلى حساب لاعب مانشستر سيتي، أشعر بالأسف من أجلكم لكن لأسباب خاطئة".





واختتم سيلفا حديثه قائلاً:"أنتم مثيرون للشفقة، إذهبوا للاحتفال بألقابكم أو حاولوا العثور على صديقة أو إشربوا الجعة مع صديق، اقرأوا كتابًا، هناك العديد من الخيارات!".





وبعد ساعات عاد سيلفا ليكتب ساخراً:"ربما قراءة كتاب يعتبر شيء كبير جداً بالنسبة لكم، ربما الحل في تناول الشراب فقط".



