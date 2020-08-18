محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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نصح محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بالتدخل في أزمة وليد أزارو مهاجم الفريق الكروي الأول، الذي رفض المدرب السويسري استمراره.

تدخل الخطيب في أزمة أزارو بالأهلي 

وطالب محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، رئيس النادي، بضرورة التدخل والتحدث مع فايلر المدير الفني للفريق بهدف إقناعه بإعادة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق.
 
وأكد رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، أنه ليس منطقيًا أن يتم رفض مهاجم بحجم المغربي وليد أزارو ويوافق الأهلي على رحيله بهذه السهولة.

وشدد صالح أن رحيل المغربي سيكون خسارة كبيرة للفريق خاصة وأن الأهلي لا يملك البديل، في الفترة الحالية.

من جانبه قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إستدعاء المغربي وليد أزارو، بعد نهاية إعارته مؤخرًا لنادي الإتفاق السعودي، لمناقشة تمديد عقده مع القلعة الحمراء.

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