الأردن توقع اتفاقيات لتزويد المواطنين بأنظمة شمسية مدعومة

وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة الأردنية، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج التعاون مع الجمعيات المحلية، لدعم تركيب أنظمة سخانات شمسية وأنظمة الخلايا الشمسية مدعومة بنسبة 30 بالمئة.





ووقع الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة الصندوق/ وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي وممثلو الجمعيات وعددها 6 جمعيات، توزعت على مختلف مناطق المملكة، بحضور أمين عام الوزارة المهندسة اماني العزام والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة.





وتمكن وزارة الطاقة المستفيد من اختيار الشركة المنفذة ومزود الخدمة، بحيث تقوم الجمعية المحلية بتقسيط حصة المستفيد 70 بالمئة على المواطن، مقابل قيام صندوق الطاقة بتقديم منحة 30 بالمئة كدعم للمواطن من كلفة النظام وفق آلية واضحة ومعلنة لدى الجمعيات.





وقالت الوزيرة زواتي عقب التوقيع، "نكرس الجهود للوصول من خلالكم إلى المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم لمدهم بطاقة نظيفة بدعم نقدي مباشر على أسعار السخانات الشمسية والخلايا المولدة للكهرباء لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء عن كاهلهم".

وبينت انه جرى اختيار الجمعيات بعناية وضمن معايير، لتكون موضع ثقة في إنجاح المشروع ومد جسور الثقة مع المواطنين المستفيدين من هذه المشاريع التي تعتمد الطاقة المتجددة، مصدرا مستداما للكهرباء، ما يخفف من كلف الكهرباء والدعم الحكومي خاصة للشرائح المدعومة.

وأشارت إلى النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، مبينة انه جرى التعاون في المرحلة الأولى مع 220 جمعية في مختلف مدن وقرى المملكة، كما جرى تركيب 26 الف سخان شمسي، وحوالي 700 نظام خلايا شمسية للمواطنين.

من جانبه قال حمزة، ان مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجمعيات تستهدف القطاع المنزلي، للمساهمة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء، وتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة استخدام وسائل ترشيد الطاقة كوسيلة اساسية لتوفير استهلاك الكهرباء.

وأضاف ان المجال ما زال مفتوحا امام الجمعيات الراغبة بالمشاركة في تنفيذ المشروع.

واستمعت الوزيرة زواتي الى ملاحظات ممثلي الشركات حول التحديات التي تواجه العمل، ووعدت بالعمل على تذليل الصعوبات والتسهيل على هذه الجمعيات.

واكد ممثلو الجمعيات أهمية التعاون مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في تزويد مجتمعاتهم المحلية بطاقة كهربائية نظيفة وسخانات شمسية مدعومة تقلل من اثر الفاتورة على المستفيدين وتفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل في هذه المجتمعات، لافتين إلى العوائد الاقتصادية للمشروع على جمعياتهم.

والجمعيات هي: جمعية التنمية والتمويل التعاونية / اربد، وجمعية أبواب الخير التعاونية / جرش، وجمعية المنظمة التعاونية الأردنية للخدمات التجارية / العاصمة (الهاشمي الشمالي)، وجمعية مركز الشرق الأوسط لتمكين المبادرات/ العاصمة (وادي السير)، وجمعية عين الباشا الخيرية/البلقاء، وجمعية شعاع الامل لذوي الاحتياجات الخاصة/ الزرقاء.





وتشترط الاتفاقيات ان لا يتجاوز سعر الكيلو واط 550 دينارا لتركيب الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي، وان لا تتجاوز قيمته 450 دينارا لتركيب السخانات الشمسية نوع مرايا و300 دينار من نوع الأنابيب للقطاع المنزلي وذلك ضمن شروط وأحكام معينة وضمن الإمكانيات المتاحة للصندوق لتمكين المواطنين بمختلف فئاتهم وتشجيعهم على الاستثمار واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الملائمة لهم.