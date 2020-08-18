قطر وتركيا تزودان الدعم للميليشيات المسلحة في ليبيا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:59 م
أردوغان
أردوغان
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تستخدم حكومة فايز السراج، بدعم علني من تركيا وقطر، التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة والمرتزقة والفصائل الموالية لتركيا في السطو على غرب ليبيا.

 

وذكرت مصادر صحفية أن وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية، يصلان إلى طرابلس للقاء عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق غير الشرعية من أجل بحث الملفات العسكرية شرق مدينة مصراتة ووضع خطة للهجوم على سرت والجفرة.

 

ونقلت "العين الإخبارية"، عن مصادر قولها إن من ضمن أهداف الزيارة ترتيب المشهد العسكري والسياسي الجديد خاصة بعد التحرشات الأخيرة بين المليشيات والتنظيمات الإرهابية والمرتزقة الموالين لتركيا".

 

وأضافت أن وزيري دفاع قطر وتركيا يعتزمان لقاء مسؤولين في حكومة فايز السراج، في إطار دعم المليشيات والمرتزقة وضمان تسيل مبالغ مالية لدعم الحكومة غير الدستورية.


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