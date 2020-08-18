بسبب إيصالات أمانة.. تفاصيل جريمة محاولة أب بيع طفلته عبر فيس بوك

أدلى الأب المتهم بمحاولة بيع طفلته الرضيعة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العجوزة بشمال الجيزة، حول محاولته بيع طفلته وتدعى "ملك" ٤ أشهر، عبر صفحة "الفيس بوك" تحت اسم" تبني الأطفال اليتامى" بمقابل ٦٠ ألف جنيه، قائلًا" كنت مزنوق وعايز فلوس".





وأضاف والد الطفلة في أقواله أمام النيابة، أنه تواصل مع اثنين عبر صفحة الفيس بوك لبيع نجلته، لأنه كاتب على نفسه إيصالات أمانة وديون بمبلغ ٤٠ ألف جنيه، فلذلك كان مضطرًا لبيع أصغر أطفاله.





وأدلت والدة الطفلة "ملك" بأقوالها أمام النيابة، قائلة" مكنتش اعرف هيبيعها"





وأفادت في اعترافاتها أمام النيابة، بأن والد الطفلة، قال لها في يوم الواقعة "هاخذ الطفلة الرضيعة للمستشفى لعلاجها، وخلال ذلك ذهب لمقابلة الناس المتفق معهم عبر الصفحة لبيع نجلته".





وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة،عن تفاصيل واقعة بيع أب ويدعى " هيثم محمد" عامل لاصلاح إطارات السيارات يبلغ من العمر ٢٧ عامًا، لطفلته.





وأفادت التحقيقات، بأن الأب لديه ٣ أبناء أكبرهم يبلغ من العمر ٦ أعوام وطفلة آخرى تبلغ ٤ أعوام وكانت أصغرهم الطفلة الضحية.





وأشارت التحقيقات، إلى أن الأب قام بعرض الطفلة على صفحة تحت مسمى "تبني الأطفال اليتامي"، وتواصل معهم اثنين من ادارة الهجرة، عندما شاهدوا المنشور، وتم القبض عليه وحرر محضر بقسم العجوزة، برقم ١٦٨٩٧.





بداية الواقعة، عندما نجحت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات في ضبط عامل بمحل لإصلاح إطارات السيارات أثناء محاولته بيع نجلته الرضيعة عندما رصد ضباط الإدارة قيام شاب بعرض طفلة للبيع مقابل ٦٠ ألف جنيه على شبكة الإنترنت.





وجرى تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، ودلت تحريات الأجهزة الأمنية على صحة الواقعة.





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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.





وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.





وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.





وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



