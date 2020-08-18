مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
ألقت جماعة مسلحة في مالي القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

إلى ذلك قالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية داخلية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية التوفيقية.

أخبار تهمك

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 7 ساعات

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

يعتمد على 4-3-3.. كيف سيكون تكتيك وتشكيل برشلونة مع رونالد كومان؟

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: أمير توفيق أخطأ في إعلان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

لمنع الأمراض المعدية.. إجراءات صحية مع بدء الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 م

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

05:00 م

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

02:57 م

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

10:34 ص

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية