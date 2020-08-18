محمد السبكي يتعاقد على عمل سينمائي جديد.. التفاصيل الكاملة

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أعلن المنتج محمد السبكي عن تعاقده لعمل سينمائي جديد ، حيث نشر كوميكس عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وكتب : السبكي وصل يا حارة ، وحشتكم ؟ استنوني هنعلن عن الفيلم الجديد قريبا انتظرونا.



وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن الفيلم الذي تعاقد عليه السبكي يحمل اسم ثانية واحدة' ويشارك فيه كوكبة من النجوم منهم "مصطفى خاطر ، دينا الشربينى ، دينا محسن "ويزو" ، محمد أسامة "أوس أوس" ، سوسن بدر ، محمود حميدة ، علا رشدي "



والفيل إخراج:أكرم فريد ، وإنتاج: محمد السبك ، وتدور أحداث هذا الفيلم في إطار رومانسى كوميدي.