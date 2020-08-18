يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات مع لويس سواريز وأنطوان جريزمان لاعبي فريق برشلونة من أجل التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري ووفقاً لتقرير نشرة موقع " كالتشيو ميركاتو " .









وتأمل السيدة العجوز في استغلال حالة التوتر التي حدثت داخل البيت الكتالوني عقب الإقصاء التاريخي أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، لجلب الثنائي الخطير إلى تورينو .









وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت علي وجود رغبة لدي بارتوميو رئيس نادي برشلونة في التخلص من جميع لاعبي برشلونة ماعدا الرباعي " ميسي ، تير شتيغن ، لونغليه ، فرانك دي يونج " .









ويحظي سواريز بأهتمام كلا من العربي القطري ، وأياكس الهولندي ، وإنتر ميامي الأميركي ، فيما يسعي برشلونة إلى إقحام جريزمان في صفقه تبادلية مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار.









يذكر أن يوفنتوس قد خرج أيضا من بطولة دوري أبطال أوروبا علي يد ليون الفرنسي ، وقام النادي بإقالة ساري وتعيين بيرلو ، في مرحلة جديد لبناء السيدة العجوز .