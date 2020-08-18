فيدال على رادار باريس سان جيرمان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:11 م
فيدال
فيدال
محمود صبري
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إقترب النجم التشيلي أرتورو فيدال نجم خط وسط برشلونة من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وفقاً لصحيفة " سبورت " فإن فيدال قد تلقي في الساعات الأخيرة إتصالات مكثفة من إدارة بايرن سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد معه في الصيف.



وأشارت الصحيفة إلى أن العملاق الباريسي يطمح إلى إستغلال، إعلان نادي برشلونة ، التفريط في عدد كبير من لاعبية عقب الهزيمه المزلة أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال من أجل التعاقد مع فيدال.


ويحظي لاعب الوسط التشيلي بإهتمام كلا من إنتر ميلان الايطالي، وإنتر ميامي الأمريكي، وسط رغبه كبيرة لدي اللاعب في الاستمرار داخل الكامب نو الموسم المقبل.


يذكر أن باريس سان جيرمان ينتظرة مواجهة صعبة أمام فريق لايبزيج الألماني في إطار نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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