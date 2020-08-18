برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:59 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة قد قرر الرحيل عن كامب نو الموسم المقبل ، وذلك بعد الفضيحة المدوية للبلوجرانا، والسقوط أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النجم الأرجنتيني قد اشترط رحيل سبعة لاعبين عن البلوجرانا من أجل البقاء في الفريق الموسم المقبل .

ومن جهته قام جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بوضع كل من جونيور فيربو وإيفان راكيتيتش ومارتين برايثويت وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وعثمان ديمبيلي، على قائمة الراحلين عن العملاق الكتالوني. 

وكان ميسي قد اشترط إعادة هيكلة المنظومة في برشلونة من أجل البقاء مع الفريق الموسم المقبل، خاصة وأن عقد اللاعب مع البلوجرانا ينتهي في صيف عام 2021 .

جدير بالذكر أن بارتوميو قد أعلن مساء أمس عن إقالة كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة بسبب سوء النتائج .



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