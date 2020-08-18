البورصة الأمريكية تصعد بالمستهل مع إعلان نتائج الأعمال

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:09 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بدعم من إعلان نتائج الشركات للربع الثاني.

 وكشفت شركة "وول مارت" عن ارتفاع الأرباح والإيرادات بأكثر من التوقعات، وقفزت مبيعات شركة "هوم ديبوت" بنحو 23 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ولا تزال الأسهم الأمريكية عالقة في نطاق ضيق حيث تضاءلت الآمال في صفقة تحفيز جديدة لدعم التعافي الاقتصادي، في الوقت نفسه، لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة والصين تثير اهتمام المستثمرين حيث علنت إدارة ترامب  أنها ستشدد القيود على شركة هواوي.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت تصاريح وعمليات بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 27853 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3389.3 نقطة يتجه نحو إغلاق قياسي، فيما زاد "ناسداك" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 11179.4 نقطة.

وخلال نفس الفترة،انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 92.223.

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