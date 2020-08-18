تعيين بدر البوسعيدي وزيرا للخارجية في سلطنة عُمان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:58 م
عمان
عمان
وكالات
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أعلن التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان، تعيين بدر البوسعيدي وزيرًا للخارجية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق، أعلن عن ٢٨ مرسوما سلطانيا، إعادة هيكلة للكثير من مفاصل الدولة.

 

وتتضمن المراسيم السلطانية إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى، كما تعد أكبر حزمة من المراسيم يصدرها السلطان العماني، منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير الماضي.

 

 وقضى المرسوم الأول بإلغاء بعض القوانين من بينها إلغاء قانون تنظيم بلدية صحار وقانون تنظيم البلديات الإقليمية وقانون بلدية مسقط.

 

كما قضت العديد من المراسيم بإعادة هيكلة الكثير من الوزارات، واستحداث أخرى وتغيير مسميات بعضها ، وتحديد اختصصاتها بموجب إعادة الهيكلة.

 

وفي هذا الصدد قضى أحد المراسيم بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وقضى آخر بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.

 

كما قضى مرسوم رابع بإنشاء وزارة العمل وقضى الخامس بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

 

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