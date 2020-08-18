بلاغ للنائب العام ضد أعضاء بنقابة الأطباء لإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ونيابة امن الدولة العليا ضد بعض اعضاء مجلس نقابة الاطباء لادرجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية.





والتمس صبري اصدار اوامر بالتحقيق مع كل من الدكتور محمد سلامة والدكتور أحمد السيد والدكتورة ايمان سلامة والدكتور احمد فتحي والدكتور محسن عزام، بجانب شيرين المهندس ومحمد عبدالحميد ورشوان شعبان ومحمد الأكشر وأحمد الهواري وابوبكر القاضي وأحمد نوار في هذا البلاغ.





وأكد صبري في بلاغه أنه قد فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور لنقابة الأطباء تنعى فيه الإرهابي الاخواني عصام العريان والذي توفي بمحبسه منشور نقابة الأطباء الذي تطلب فيه النقابة الرحمة لواحد من أبناء الجماعة التي لم ترحم المصريين، وأذاقتهم العذاب أشكالًا وألوانًا وسعت في الأرض تفجر وترهب، أثار حالة من الجدل والاستفزاز وسبب جرح غائر لاسر الشهداء على مواقع التواصل الاجتماعي.