رئيس جامعة بني سويف: إطلاق أسماء المتميزين من المحالين للمعاش على القاعات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، حفل تكريم السيد طارق أبو المكارم المدير السابق لكلية السياسة والإقتصاد لبلوغه سن المعاش وذلك تقديرا لجهوده المبذولة طوال السنوات الماضية ومشاركته الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إنه لابد من تكريم الموظفين المُحالين على المعاش تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال فترة عملهم وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة، مع تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بالجامعة فى جميع المراحل.

وأكد الدكتور منصور أن هناك رؤية للاستفاد من الموظفين المحالين على المعاش من خبراتهم الطويلة وهم فى سن المعاش فى كافة التخصصات، كما أعلن عن إطلاق أسماءهم على بعض القاعات داخل الجامعة تكريما لهم، بالإضافة إلى تخصيص نادى اجتماعى متكامل بالمنطقة الترفيهية بشرق النيل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

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