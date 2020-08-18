تفاصيل حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مجالس المراكز والمدن في الدقهلية

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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء قرارًا جديدًا تضمن حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء الاحياء والمدن بالمحافظة.



وقد تضمن قرار المحافظ رقم 449، ندب سعد خليل بغدادى رئيس حى غرب المنصورة للعمل رئيسا لمدينة محلة دمنه، وندب محمد عبد الباقى عبد الغنى القائم بعمل رئيس جمصة للعمل رئيسا لحى غرب المنصورة، وندب احمد محمد عرفه مسعد، نائب رئيس مدينه جمصة ليقوم بعمل رئيس مدينه جمصه، ندب نجوى احمد امين عبد الجليل، رئيس مدينة محلة دمنة للعمل مديرا عاما للتفتيش والمتابعه بديوان عام المحافظة.



واكد محافظ الدقهلية، ان الحركة المشار اليها تستهدف الاستفادة من القيادات التنفيذية فى كافة مواقع العمل وذلك تحقيقا للنهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.





جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لآداء رؤساء المراكز والمدن والاحياء والتقيم المتواصل حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين بنطاق المحافظة، وحرصا على الاستفادة من الخبرات والعطاء للتنفيذيين فى العديد من مواقع العمل على مستوى المحافظة.



وعلى صعيد آخر شنت الأجهزة التنفيذية بمديرية الشئون الصحية، في محافظة الدقهلية حملة تفتيشية مفاجئة، تمكنت من تحرير ٧٣٤٢ محضر مخالفات، على الصيدليات العامة والخاصة، والمخازن، خلال الثمانية أشهر الماضية، قامت بها فرق التفتيش الصيدلى والإدارة العامة للصيدلة بالدقهلية.



جاء ذلك فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



قامت فرق التفتيش الصيدلى، بمديرية الصحة بالدقهلية ب 7342 حملة تفتيشية على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن وتحرير 785 محضر شرطة لمخالفات متنوعة بالصيدليات، كما تم عمل 12حملة تفتيشية على صيدليات الخدمة الليلية بمختلف المحافظة، والتفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية بواقع 257 حملة تفتيشية خلال 8 أشهر الماضية لهذا العام 2020 م.



كما تم إصدار 37 قرار غلق لصيدليات سواء لوجود مخالفات أو عدم وجود مدير،و صدر عدد 50 قرار إلغاء ترخيص،كما قامت فرق التفتيش الصيدلى بالتفتيش المفاجئ على 905 مركز طبى ووحدات صحية بمعرفة الإدارات والإدارة العامة للتفتيش الصيدلى،و تم استصدار 146 قرار ترخيص لمؤسسات صيدلية.



وقد وجه الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة الشكر لفرق التفتيش الصيدلى بالإدارات الصحية وكذلك الشكر والتقدير للإدارة العامة للتفتيش الصيدلى والإدارة العامة للصيدلة بالمديرية على الجهد المبذول،وحث وكيل صحة الدقهلية، فرق التفتيش على بذل المذيد من الجهد لإحكام الرقابة على سوق الدواء.



كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استقبال منشآت صحة الدقهلية لاكثر من 100 ألف طفل حديثى الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج واكتشاف فقدان السمع عند الاطفال حديثى الولادة وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن.



وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أنه تم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحويل أكثر من 1200 طفل إلى مستشفى المنصورة العام الجديد لاستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة.



