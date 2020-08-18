شريف رمزي يغازل جمهوره بصور من حمام السباحة

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يحرص الفنان شريف رمزي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر شريف رمزي منذ قليل مجموعة صور له عبر حسابة الرسمي بإنستجرام ، أثناء استمتاعه بالإجازة الصيفية من داخل حمام السباحة.



وعلق علي الصور قائلاً : شعور بارد ، وانهالت الكثير من التعليقات من قبل متابعيه أهمها " عاش يا بطل" .



وفي سياق آخر، شارك شريف رمزي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"واكلينها والعة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تغريد العصفوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ سمر طاهر، بطولة شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي .

