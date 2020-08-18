نصائح ذهبية بعد عملية "تكميم المعدة" للحفاظ على الصحة والجسم والبشرة

غالبا ما يتأثر الجسم بعد عملية تكميم المعدة، وإن معدل كتلة الجسم، أهم عامل لتحديد درجة السمنة للأشخاص، وزيادة المعدل على 35% يشير لوجود سمنة مفرطة، يتطلب وقتها اتخاذ إجراءات طبية لتفادي المضاعفات السلبية على القلب وضغط الدم ومرض السكر والكوليسترول.





وحينها يمكن اللجوء إلى عمليات السمنة سواء تكميم أو تحويل المسار هو الحل الأمثل، حيث أن السر الأساسي في نجاح هذا النوع من العمليات يكمن في اتباع نظام غذائي صحى وتغيير في نمط المعيشة.





حيث يقسم النظام الغذائي حسب الوقت لعدة مراحل بالترتيب التالي كما يلي:





- مرحلة السوائل الصافية.





- مرحلة السوائل الكاملة.





- مرحلة الأغذية سهلة البلع.





- مرحلة الوجبات اللينة.





- مرحلة العودة تدريجيا للنظام الغذائي الطبيعي.





وكل مرحلة تختلف من شخص لآخر وحسب تقبل الشخص نفسه للوصول إلى هدفه، وأكدت أخصائية التغذية، أنه لابد من اتباع بعض التعليمات للحد من الألم والتقيؤ بعد العملية باتباع الخطوات التالية:





نصائح بعد العملية

- تناول من 3 إلى 5 وجبات في اليوم.





- مضغ الطعام جيًدا.





- ابتلاع كميات قليلة حتى لا تعيق جيب المعدة ما يسبب ألم أو تقّيؤ.





- التوقف عن الأكل فور الشعور بالشبع، لان تناول الطعام ببطء يساهم بتأخير الشعور الشبع، فلا تسرع بالأكل كي لا تأكل أكثر.





- استخدام طبق صغير والبدء بتناول البروتين ثم الخضار وانته بالحبوب عندما يتم السماح بها.





- تناول الكمية المحددة من السوائل والمياه كل يوم لتجنب الجفاف.





- تجنب تناول السوائل قبل الاكل بنصف ساعه او بعد الاكل بنصف ساعه.





- تجربة كل نوع طعام على حدى حتى تتمكن معرفة الأطعمة التي قد تسبب لك الانزعاج او التعب.





- الحرص على ممارسة الرياضة بعد العملية حيث تساعد بجانب النظام الغذائي على خسارة الوزن بشكل صحى.





- تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية ضرورة بعد عمليات السمنه إلى جانب النظام الغذائى.





- عمل التحاليل اللازمة بشكل دوري عند تمام الثلث شهور ثم الشهر السادس ثم السنه بعد العملية.





نظام غذائي صحي بعد التكميم

وهناك نظاما غذائيا يمكن اتباعه بعد مرور شهر من العملية:





- بيض مخفوق.





- بعد 1 إلى 2 ساعة زبادي خالي الدسم.





- بعد 2 إلى 3 ساعات دبوس دجاج + 2 معلقة خضار.





- بعد 2 إلى 3 ساعات 3 ملاعق تونة + 2 معلقة خضار.





- بعد 2 إلى 3 ساعات ثمرة فاكهة.



