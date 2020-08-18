ميدو: أمير توفيق أخطأ في إعلان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:01 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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أكـد أحمد حسـام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، أخطأ في إعلان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "كل لاعب له شخصيته الخاصة، ولا تستطيع الحكم على شخص بأنه خطأ، الكل يفكر بعقلية معينة".

وأضاف:" رمضان صبحي وجد أن عرض بيراميدز، هو الأنسب له، وأنا بشكل شخصي كنت أفكر بعقلية مختلفة، البعض يبحث عن مستقبله بطريقته الخاصة".

وواصل: لا استطيع أن أقول رمضان خاطئ، قد يكون اللاعب لم يشعر بالراحة من مفاوضات النادي الأهلي، ولا أعلم أي تفاصيل خاصة بسير المفاوضات بين الطرفين".

وتابع ميدو: "رمضان صبحي وقع لبيراميدز، ولم ينضم بشكل رسمي، وأتوقع عودته إلى تدريبات فريق هيدرسفيلد، والنادي الانجليزي سيوافق على بيعه، لأي نادٍ، ومن الوارد عدم انتقاله إلى بيراميدز في النهاية".

وواصل:" توقيع رمضان صبحي لا يساوي أي شئ بدون موافقة هيدرسفيلد، ومن الوارد أن يتلقى اللاعب عروضًا أوروبية، ويلبى مطالب ناديه الانجليزي، ووقتها سيغير وقتها

وأكمل:" أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، بعد جلسته مع رمضان صبحي، أخطأ فيما أعلنه بشأن انتقال اللاعب لبيراميدز، كان من الوارد عودته من جديد للأهلي أو يحدث تغيرات جديدة".

وزاد:" كان من الممكن أن يقول تعثرت المفاوضات مع رمضان صبحي، ولكنه خرج ليعلن انتقال اللاعب إلى بيراميدز بشكل رسمي، الحديث طالما كان في الغرف المغلقة ولا يجب أن يخرج بهذا الشكل

وأتم: "الإعلان من جانب الأهلي عن انتقاله إلى بيراميدز، أشعل الأوضاع، وصنع أزمة بين لاعبي الأهلي، وشتت تركيز الجهاز الفني، كان من الممكن أن يتفادي الأهلي، في حالة الخروج بإعلان تعثر المفاوضات ورغبة اللاعب في الرحيل لوجود عروض آخرى".



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