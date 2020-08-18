ميدو: أمير توفيق أخطأ في إعلان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

ميدو: أمير توفيق أخطأ في إعلان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:01 م
علي نبوي
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أكـد أحمد حسـام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، أخطأ في إعلان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "كل لاعب له شخصيته الخاصة، ولا تستطيع الحكم على شخص بأنه خطأ، الكل يفكر بعقلية معينة".
وأضاف:" رمضان صبحي وجد أن عرض بيراميدز، هو الأنسب له، وأنا بشكل شخصي كنت أفكر بعقلية مختلفة، البعض يبحث عن مستقبله بطريقته الخاصة".
وواصل: لا استطيع أن أقول رمضان خاطئ، قد يكون اللاعب لم يشعر بالراحة من مفاوضات النادي الأهلي، ولا أعلم أي تفاصيل خاصة بسير المفاوضات بين الطرفين".
وتابع ميدو: "رمضان صبحي وقع لبيراميدز، ولم ينضم بشكل رسمي، وأتوقع عودته إلى تدريبات فريق هيدرسفيلد، والنادي الانجليزي سيوافق على بيعه، لأي نادٍ، ومن الوارد عدم انتقاله إلى بيراميدز في النهاية".
وواصل:" توقيع رمضان صبحي لا يساوي أي شئ بدون موافقة هيدرسفيلد، ومن الوارد أن يتلقى اللاعب عروضًا أوروبية، ويلبى مطالب ناديه الانجليزي، ووقتها سيغير وقتها
وأكمل:" أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، بعد جلسته مع رمضان صبحي، أخطأ فيما أعلنه بشأن انتقال اللاعب لبيراميدز، كان من الوارد عودته من جديد للأهلي أو يحدث تغيرات جديدة".
وزاد:" كان من الممكن أن يقول تعثرت المفاوضات مع رمضان صبحي، ولكنه خرج ليعلن انتقال اللاعب إلى بيراميدز بشكل رسمي، الحديث طالما كان في الغرف المغلقة ولا يجب أن يخرج بهذا الشكل
وأتم: "الإعلان من جانب الأهلي عن انتقاله إلى بيراميدز، أشعل الأوضاع، وصنع أزمة بين لاعبي الأهلي، وشتت تركيز الجهاز الفني، كان من الممكن أن يتفادي الأهلي، في حالة الخروج بإعلان تعثر المفاوضات ورغبة اللاعب في الرحيل لوجود عروض آخرى".
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