غلق مركزين لبيع وتداول الأدوية البيطرية بدون ترخيص في قنا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية وإدارة تموين قوص قامت بشن حملة تفتيشية مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات بمدينة قوص والقرى التابعة لها لرصد أي مخالفات سواء كانت (مراكز أو منشآت بدون ترخيص، أدوية معروضة منتهية الصلاحية، أدوية محظورة، أدوية مجهولة المصدر).


وأوضح الداودي ان الحملة أسفرت عن غلق مركزين لبيع وتداول الادوية البيطرية بمدينة قوص وقرية حجازة قبلي يعملان بدون ترخيص، وأكد على استمرار حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية أو تداولها او إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المعروفة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للمراكز المخالفة نحو إغلاقها أو توفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يسير وفق التوقعات التي تم وضعها من قبل اللجنة.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أن استمرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا يتطلب تعاون مجتمعي متكامل، مضيفا أننا لم نقضي على فيروس كورونا، ولكن سيطرنا على الوضع.


ونوه بأن انخفاض أعداد الوفيات سببه تطبيق بروتكول علاجي ناجح، بالإضافة إلى البدء في العلاج مبكرا، حيث أن العلاج المبكر يرفع نسبة الشفاء إلى 100%.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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