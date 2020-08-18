الخميس المقبل إجازة رسمية للبنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلن البنك المركزي، منح البنوك العاملة في السوق المصرية إجازة رسمية الخميس المقبل، بمناسبة رأس السنة الهجرية.





وقال المركزي فى بيان له إنه سيتم تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 على أن تستأنف العمل يوم الأحد التالى الموافق 23 أغسطس 2020.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل 20 أغسطس إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.





يأتي ذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات







