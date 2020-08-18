أحمد السقا في أحدث ظهور من كواليس فيلم "العنكبوت"

استأنف النجم أحمد السقا، تصوير فيلمه "العنكبوت"، حيث شارك السقا جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر السقا، بالفيديو من كواليس تصوير فيلم العنكبوت وعلق علي الفيديو قائلاً: "الحمد لله".العنكبوت"، بطولة الفنانين أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، شيماء سيف، زكي فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال برنامج "اغلب السقا"، وهو برنامج مسابقات خيري بين الفنانين وحقق البرنامج نجاحا كبيرا.وفي سياق منفصل، أعلن المنتج الكبير تامر مرسى، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، عن تعاقده مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة على بطولة مسلسل وعلق قائلًا: "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة قصة وإخراج محمد سامي"