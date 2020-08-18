وفاة "سيزار روميتي" المدير السابق في شركة فيات الإيطالية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:32 م
سيزار روميتي
سيزار روميتي
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توفي سيزار روميتي، من كبار مديري شركة صناعة السيارات الإيطالية (فيات)، أمس الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020، عن عمر يناهز 97 عامًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء.

وكان روميتي الساعد الأيمن لجيوفاني أجنيلي، وريث عائلة فيات، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة في الفترة من 1976 إلى 1996 ورئيس الشركة في الفترة من 1996 إلى 1998.

يُذكر أن روميتي كان قد اشتهر بانتصاره في نزاع عمالي مرير مع النقابات العمالية في عام 1980، و بقيادته لشركة فيات خلال فترة حققت فيها قفزة في المبيعات والأرباح في الثمانينيات.

وبعد تقاعده من شركة فيات، أصبح روميتي رئيسا لدار "آر.سي.إس" للنشر التي تصدر أكبر الصحف الإيطالية "كوريري ديلا سيرا".

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