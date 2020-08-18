محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وأبناء الفيوم بحلول العام الهجري الجديد

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بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.



كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحلول العام الجديد.



وقال فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".



وأضاف محافظ الفيوم: " ونحن نستقبل عام هجري جديد، ندعو المولى عز وجل أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق، وأن يعيده على شعب مصر العريق، والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات".



كما هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.



وقال المحافظ: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم اليكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ندعوا الله أن تعم فيه قيم الرحمة والتسامح، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".



وأضاف "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

