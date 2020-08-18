ميدو يدافع عن أحمد فتحي
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:27 م
علي نبوي
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أشاد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالأداء القوي للظهير الأيمن أحمد فتحي، مؤكدًا أنه قدم أداء رجولي، ويلعب بشكل جيد للغاية.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "أحمد فتحي لاعب محترف ويقدم أداء رجولي، وملتزم في تدريبات الأهلي ويقدم مستوى جيد والفريق في حاجة إليه بدوري أبطال إفريقيا".
وأضاف:"فتحي سيكون لاعبا أساسيا في إفريقيا، وهو لاعب له "ثقله" داخل المستطيل الأخضر، ونفس الأمر يحصل في العالم كله".
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