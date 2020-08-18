ميدو يدافع عن أحمد فتحي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:27 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
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أشاد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالأداء القوي للظهير الأيمن أحمد فتحي، مؤكدًا أنه قدم أداء رجولي، ويلعب بشكل جيد للغاية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "أحمد فتحي لاعب محترف ويقدم أداء رجولي، وملتزم في تدريبات الأهلي ويقدم مستوى جيد والفريق في حاجة إليه بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:"فتحي سيكون لاعبا أساسيا في إفريقيا، وهو لاعب له "ثقله" داخل المستطيل الأخضر، ونفس الأمر يحصل في العالم كله".



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