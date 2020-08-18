انتحار مزارع بملوي بتاوله فرص حفظ الغله بسبب معاناته بمرض نفسي



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من الدكتور اسحاق إبراهيم مدير مستشفي ملوي العام، بوصول جثة هامدة لمزارع يدعي "ص-ا" في العقد الثالث من عمره.



انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى، إذ تبين أن المزارع تناول قرص غلة سام لينهي حياتة منتحرا ليتخلص من معاناتة مع المرض النفسي الذي يعاني منه منذ سنوات.



وبسؤال ذويه أكدوا ما جاء بالفحص وتحريات المباحث، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق والتصرف.



وعلي جانب آخر، عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، والتي ستبدأ السبت القادم الموافق 22 من الشهر الجاري.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ممثلي مديرية الامن، والجهات المعنية والمشاركة في الامتحانات.



أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للجهد الذي بذله جميع العاملين بكافة قطاعات المحافظة المختلفة، خلال امتحانات الدور الأول في الثانوية العامة وكذلك خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020،مؤكدا أن الجميع كانوا على قدر المسؤولية والمهمة الملقاة على عاتقهم، مما ساهم في ظهور المحافظة بشكل لائق، ودعا الجميع للمضي قدما في نفس النهج لمواصلة العمل والظهور بشكل مشرف على كافة الأصعدة.



ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، ووضع كافة المستلزمات باللجان لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، ومنع أي تجمعات اوتكدس أمام اللجان.



وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، وخاصة في أعمال تطهير مقار اللجان، بعد كل امتحان وكذلك تكثيف اعمال النظافة بمحيط اللجان.



واطمئن المحافظ مع مسئولي مديرية الامن، والصحة، والإسعاف، التضامن، الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي، الطرق على اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع كافة الجهات لتجهيز اللجان، البالغ عددها 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبا وطالبة.

انتحر اليوم مزارع يعاني من مرض نفسي في إحدى قرى مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بعد تناول قرص غله سام، لينهي معاناته من مرضه النفسي.