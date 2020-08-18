طارق شكرى: تيسيرات وزارة الإسكان خففت الأثر السلبى لجائحة كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفهمت أوضاع السوق العقاري خلال أزمة كورونا وقامت بمنح تيسيرات لتمكن الشركات من تجاوز هذه الأزمة، فتم منح الشركات العقارية فترة سماح لـ3 أشهر للتأخر في التنفيذ عن الجداول الزمنية المحددة وهو ما قلل من الآثار السلبية للأزمة.


أضاف خلال الندوة الافتراضية ” ثينك كوميرشيال” الرابعة حول السوق العقاري ما بعد كورونا، أن الشركات العقارية بحاجة لـ3 أشهر إضافية وعدت بها وزارة الإسكان والتي تساعد الشركات العقارية في الخروج من أزمة كورونا بنجاح.


وأشار إلى أن بيان جهاز حماية المنافسة حول وجود مشكلات بين الشركات العقارية والعملاء يعتبر غير مفهوم بشكل كامل وسيتم تحديد اجتماع بين المطورين العقاريين والجهاز للتعرف على تفاصيل البيان والمشكلات التي يتحدث عنها الجهاز في البيان.


 أضاف أن البيان تضمن بندين واضحين وهما التعاقد مع شركة اتصالات واحدة للعمل داخل المشروع وهو ما اعتبره الجهاز احتكاراً بينما هو أمر منطقي فمن قام بالاستثمار في البنية التحتية داخل المشروع لديه الحق في توفير الخدمة للعملاء.


وتابع: تحدث البيان عن وجود مطالب غير قانونية من المطورين للعملاء ولكن البيان لم يحدد طبيعة هذه المطالب.


طالب شكرى، باستماع جهاز حماية المنافسة للمطورين مثلما استمع للعملاء للتعرف على المشكلة من الطرفين، موضحا أنه سيتم تحديد اجتماع قريبا بين المطورين والجهاز للاستماع للمشكلة من ناحيتهم.


وقال إن قانون التصالح على مخالفات البناء هام وذو نتائج إيجابية على السوق العقاري، ولكن هناك تساؤلات خاصة بالقانون خلال الفترة الأخيرة أهمها من سيقوم بسداد قيمة المخالفة هل المالك للوحدة أو الساكن أو المطور.


وتوقع  شكرى طفرة إيجابية للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة بعد التراجع الذى شهدته المبيعات منذ أزمة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق شكرى التطوير العقاري الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

أول تعليق من رونالد كومان على تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

ليفربول يهدر صفقة تياجو ألكانتارا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

يعتمد على 4-3-3.. كيف سيكون تكتيك وتشكيل برشلونة مع رونالد كومان؟

منذ ساعة

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

لمنع الأمراض المعدية.. إجراءات صحية مع بدء الدراسة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 6 ساعات

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"المهندسين": 8 مخالفات لا يمكن التصالح معها

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يتوقع الفائز في مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يعرض جريزمان على باريس سان جيرمان مقابل نيمار

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"غرفة التطوير العقاري" توقع بروتوكول تعاون مع دائرة أملاك دبى

أحمد شلبي: منافسة شرسة بين البنوك وشركات التمويل العقاري بعد قيود "المركزى" على الشركات

40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري المصري

رئيس غرفة التطوير العقاري يطالب بخطة واضحة لطرح الأراضى

بعد إلغاء "سيتى سكيب".. "التطوير العقارى" تطالب بتحويل مارس لـ"أوكازيون عقارى"

خبير: الشركات الصغيرة والمتوسطة هى المستفيدة من مباردة المركزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

يعتمد على 4-3-3.. كيف سيكون تكتيك وتشكيل برشلونة مع رونالد كومان؟

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

01:54 م

أول تعليق من رونالد كومان على تدريب برشلونة

03:22 م

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

10:34 ص

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية